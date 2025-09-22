VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-19
|NL0009272749
|3840000.000
|358113699.47
|93.2588
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-19
|NL0009272756
|212000.000
|18946953.12
|89.3724
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-19
|NL0009272772
|513000.000
|37066808.60
|72.2550
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-19
|NL0009272780
|360000.000
|29947842.74
|83.1885
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-19
|NL0009690239
|8160404.000
|304663448.19
|37.3344
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-19
|NL0009690247
|2598390.000
|44643169.77
|17.1811
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-19
|NL0009690254
|2426537.000
|30057033.22
|12.3868
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-19
|NL0010273801
|2681000.000
|51133373.23
|19.0725
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-19
|NL0010731816
|788000.000
|65558254.48
|83.1958
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-19
|NL0011683594
|72650000.000
|3180302968.05
|43.7757
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-19
|NL0010408704
|29803010.000
|1042422518.42
|34.9771
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-19
|NL0009272764
|328000.000
|20411604.12
|62.2305
© 2025 PR Newswire