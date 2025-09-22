Anzeige
PR Newswire
22.09.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 22

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-09-19NL00092727493840000.000358113699.4793.2588
VANECK AMX UCITS ETF2025-09-19NL0009272756212000.00018946953.1289.3724
VANECK MULTI-ASSET BALANCED2025-09-19NL0009272772513000.00037066808.6072.2550
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO2025-09-19NL0009272780360000.00029947842.7483.1885
VANECK GLOBAL REAL ESTATE2025-09-19NL00096902398160404.000304663448.1937.3344
VANECK IBOXX EUR CORPORATES2025-09-19NL00096902472598390.00044643169.7717.1811
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-102025-09-19NL00096902542426537.00030057033.2212.3868
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-52025-09-19NL00102738012681000.00051133373.2319.0725
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED2025-09-19NL0010731816788000.00065558254.4883.1958
VANECK MORN DM DIV LEADERS2025-09-19NL001168359472650000.0003180302968.0543.7757
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED2025-09-19NL001040870429803010.0001042422518.4234.9771
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT2025-09-19NL0009272764328000.00020411604.1262.2305

