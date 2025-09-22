The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2025
ISIN Name
ES0413307093 CAIXABANK S.A. 15-25
DE000NLB26Y8 NORDLB GELDM.FRN 26/18
XS2054209833 WIN.DEA FIN. 19/25
XS1883355601 LB.HESS.-THR. 18/25
IT0005364663 INTESA SANP.19/25 MTN
USU8067TAQ95 SCI.GMS INTL 19/28 REGS
FR001400E5E0 BFCM 22/25 MTN
US06368LWT96 BK MONTREAL 23/25 MTN
XS1775239095 VIRGIN MON.UK 18/26FLRMTN
AT0000A3GRJ6 OESTERREICH 25/25 ZO
