Im Zeitraum vom 15.September 2025 bis einschließlich 19.September 2025, wurden insgesamt 30.738 Aktien im Rahmen des laufendenAktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 15.09.2025 - - - 16.09.2025 6.455 199,9105 1.290.422,28 XETR 17.09.2025 21.482 198,4381 4.262.847,26 XETR 18.09.2025 1.896 200,7776 380.674,33 XETR 18.09.2025 60 200,7900 12.047,40 CEUX 19.09.2025 845 201,6961 170.433,20 XETR Gesamt 30.738 198,9858 6.116.424,48

