SHENZHEN, CHINA - Media OutReach Newswire - 18. September 2025 - Das international renommierte Analystenhaus Gartner® hat den "Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms, 2025" veröffentlicht. Huawei wurde darin als einziger nicht-nordamerikanischer Anbieter im Quadranten der Leader aufgeführt.

Huawei Data Storage wurde als Leader im Magic Quadrant ausgezeichnet

Huawei Data Storage setzt den Fortschritt durch technologische Innovationen fort und nutzt eine KI-fähige Datenplattform, eine robuste Datenresilienz und -effizienz sowie ein fortschrittliches intelligentes Datenmanagement, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen in Verbindung mit Hybrid-Cloud, KI und kritischen Anwendungsfällen im Unternehmen umfassend abzudecken. Die Datenspeicherungslösungen von Huawei werden in über 150 Ländern und Regionen weltweit von Kunden aus Branchen wie Finanzen, Telekommunikation, Fertigung, Gesundheitswesen, Regierungsbehörden und Versorgungsunternehmen in Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Um mehr über die Speicherprodukte und -lösungen von Huawei zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://e.huawei.com/en/products/storage Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms, von Jeff Vogel, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, Joseph Unsworth, 2. September 2025 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder dessen verbundenen Unternehmen sowohl in den USA als auch auf internationaler Ebene und wird hier mit der entsprechenden Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder dessen verbundenen Unternehmen und wird hier mit der entsprechenden Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Die in seinen Forschungsberichten beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen werden von Gartner nicht unterstützt. Gartner empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich diejenigen Anbieter zu wählen, welche die höchsten Bewertungen oder andere Auszeichnungen erhalten haben. Die Forschungsberichte von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich dieser Forschung ab, einschließlich aller Garantien für Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.



