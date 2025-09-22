Krakow am See (ots) -Sie planen einen Neu- oder Umbau, den Kauf einer Wohnimmobilie und stehen vor einer Modernisierungsmaßnahme bzw. der Frage einer energetischen Sanierung? Besuchen Sie uns auf der RoBau, der größten Baumesse des Landes.Vom 26.-28. September 2025 bieten mehr als 200 Aussteller Informationen und Angebote zum energiesparenden Bauen und Sanieren, Um- und Ausbau und verwandeln die Hansemesse für drei Messetage auf über 10.000 qm Ausstellungsfläche zum Kompetenzzentrum rund um das Bauen und Modernisieren.Die RoBau hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Plattformen für Unternehmen etabliert, um ihre Produkte und Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien und nachhaltiger Technologien zu präsentieren.Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit eigenem Messestand (Stand 325) vertreten sein und sein umfangreiches Portfolio an effizienten und innovativen Energielösungen vorstellen.Der Fokus liegt dabei auf Solar- bzw. Photovoltaikanlagen, Klimatechnik sowie auf nachhaltige Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Heizungsbau.Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit fast 100 Jahren Kompetenzführer bei Planung und Umsetzung markenunabhängiger Energielösungen, in Energietechnik und -versorgung.Dasmittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Brühl hat u.a. einen Standort in Krakow am See (https://krakow.rheingas.de/) und betreibt bereits seit Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand."Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder über zukunftsweisende Themen wie Photovoltaik, Wärmepumpen und effiziente Heiztechnologien ins Gespräch zu kommen.Unsere Lösungen im Bereich Solarthermie und modernen Heizsystemen bieten nachhaltige und kosteneffiziente Möglichkeiten für Hausbesitzer und Gewerbe, den steigenden Energieanforderungen gerecht zu werden.Kunden erhalten bei uns die Möglichkeit, Energiekosten zu senken durch Bündelung von technischen und energiewirtschaftlichen Leistungen und damit zu einer ganzheitlichen energetischen Modernisierung zu kommen", so Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co. KG.Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 325, welche maßgeschneiderten Energieangebote Rheingas für Sie bereithält.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.Am Standort in Krakow am See betreibt Rheingas bereits seit 35 Jahren neben Energieversorgungslösungen auch Aktivitäten im Heizungsbau und der Energietechnik in der Region rund um Krakow. Von der Planung über Installation bis zur Energiebelieferung bietet Rheingas alles aus einer Hand.Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.Pressekontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6122115