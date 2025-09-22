Der Krypto-Sektor steht vor einem der spannendsten Börsengänge des Jahres: BitGo, einer der weltweit führenden Verwahrer für digitale Vermögenswerte, hat seinen offiziellen Antrag für einen IPO an der New York Stock Exchange eingereicht. Mit über 90 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen ist dies ein klares Signal, dass institutionelle Investoren endgültig im Krypto-Markt angekommen sind.Das Timing könnte kaum besser sein. Während die regulatorische Landschaft in den USA aufklart und traditionelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär