© Foto: Dall-E

Luxshare-Aktien schießen nach oben, nachdem bekannt wurde, dass der Apple-Zulieferer einen Hardware-Deal mit OpenAI geschlossen haben soll.Die Aktien des chinesischen Elektronikherstellers Luxshare Precision Industry sind am Montag um rund 10 Prozent nach oben geschossen. Der Kurssprung folgte einem Bericht, wonach der Apple-Zulieferer eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen sein soll, um ein neues Consumer-AI-Gerät zu produzieren. Laut einem Bericht von The Information, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, arbeitet Luxshare bereits an einem Prototyp, der auf den großen Sprachmodellen von ChatGPT basiert. Eines der diskutierten Produkte soll einem Smart Speaker …