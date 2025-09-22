

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.09.2025

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Walter Nachname(n): Pichler

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

DLB-Anlageservice AG

b) LEI

529900VC4DUE5H8MQE49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005540306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,00 EUR 1.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,00 EUR 1.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU





