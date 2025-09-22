Lange Zeit stand Silber im Schatten von Gold. Das hat sich in der zurückliegenden Woche geändert. Der Silberpreis hat mit 2,1 Prozent fast doppelt so hoch zugelegt wie Gold und ist erstmals seit 14 Jahren wieder über 43 Dollar gestiegen. Immer mehr Investoren entdecken Silber für sich, auch Notenbanken greifen zu.Silber notiert erstmals seit 14 Jahren wieder über 43 Dollar, die ETFs auf Silber erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, sogar die saudische Notenbank hat zuletzt gut 30 Millionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
