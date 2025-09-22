Der Krypto-Gigant Coinbase bläst zum Angriff auf das traditionelle Bankensystem. CEO Brian Armstrong hat in einem Interview eine glasklare Vision skizziert: Coinbase soll zur "Super-App" für alle Finanzdienstleistungen werden und etablierte Institute wie JPMorgan oder die Deutsche Bank herausfordern.Armstrong ließ keinen Zweifel an seinen Ambitionen. "Ja, wir wollen eine Super-App werden und alle Arten von Finanzdienstleistungen anbieten", erklärte er gegenüber Fox Business. Das Ziel sei es, für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär