DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 8 Ticks auf 128,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,21 Prozent und das Tagestief bei 128,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.544 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 2 Ticks auf 117,69 Prozent.

Der Datenkalender ist recht leer, am Nachmittag reden Notenbanker der Europäischen Zentralbanbk, der Bank of England wie auch der US-Notenbank. In der vergangenen Woche ist der Bund-Future unter Abgabedruck geraten und im Zuge dessen unter die gleitenden Durchschnitte gerutscht. Die Marktstrategen der Helaba schließen einen Test der Unterstützungen bei 128,00 und am Kontrakttief bei 127,61 Prozent in den kommenden Tagen nicht aus.

September 22, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)

