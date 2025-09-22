Die Landeskrankenhilfe hat einen neuen privaten Krankenvollversicherungstarif gestartet und damit die Produktlinie GesundheitsUpgrade komplettiert. Der neue Tarif GesundheitsUpgrade Komfort bietet eine preiswerte Alternative zum im vergangenen Jahr gelaunchten Premiumtarif. Die Landeskrankenhilfe (LKH) hat ihre Produktlinie GesundheitsUpgrade mit dem Launch des neuen Tarifs GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) komplettiert. Den Premiumtarif hat der Versicherer Ende 2024 auf den Markt gebracht. Den vollständigen Artikel lesen ...
