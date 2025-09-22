Das größte deutsche Geldhaus steigt in die Top-Börsenliga der Eurozone auf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall ist künftig im breiter gefassten Stoxx Europe 50 vertreten. Dagegen muss der kriselnde Autobauer Porsche den deutschen Leitindex DAX verlassen. Heute ist großer Wechseltag in den wichtigsten deutschen und europäischen Börsenindizes. Die Deutsche Bank ist seit heute Mitglied im europäischen Leitindex Eurostoxx 50. Mit aufgestiegen ist auch der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag