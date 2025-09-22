Unterföhring (ots) -Neue Bewohner Schlag auf Schlager! Big Brother hat seine nächste Auswahl getroffen: Schlagersänger Achim Petry, "K11"-Legende Michael Naseband, die Reality-Stars Christina Dimitriou und Laura Blond sowie TikTok-Mama Karina2you werden Bewohner:innen in Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft. Sie begeben sich unter permanente Kamera-Beobachtung und ziehen am Samstag, 4. Oktober 2025, um 15:00 Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn ins Haus ein. In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 6. Oktober 2025, live um 20:15 Uhr.Zieht er in die Hölle, Hölle, Hölle? Achim Petry (51, Schlagersänger)Der Bonner Schlagersänger und Sohn von Musik-Legende Wolfgang Petry wird in den Neunzigern mit der Popband Trademark bekannt. Seit 2007 steht er als Solokünstler auf der Bühne. Mit "Promi Big Brother" wagt er nun seinen ersten Ausflug ins Reality-TV. Was er sich von der Erfahrung erwartet? "Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben. Der soziale Aspekt und das Zusammenleben könnten für mich die größte Herausforderung werden."Spürnase ermittelt bei PromiBB: Michael Naseband (60,"K11"-Legende)Bekannt wird Michael Naseband als TV-Kommissar in der SAT.1-Serie "K11 - Kommissare im Einsatz", wo er über 1.800 Folgen lang ermittelt. Seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" ist sein erster Ausflug in die Reality-Welt: "Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe und der Zeit dort und bin selbst gespannt, wie ich mit der Situation umgehe." Vor seinem Einzug gibt er sich kämpferisch: "Früher habe ich als Kommissar Ganoven gejagt, jetzt jage ich den Sieg bei 'Promi Big Brother'."Nominierung statt Verführung: Christina Dimitriou (33, Reality-Star)Die 33-Jährige ist fester Bestandteil der deutschen Reality-Szene ("Temptation Island", "Das große Promi-Büßen") und sorgt mit ihrer direkten Art immer wieder für Schlagzeilen. Sie erklärt: "Alleine schon, dass jeder 24/7 zuschauen kann, unterscheidet 'Promi Big Brother' von allen anderen Formaten. Das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, da wird man die wahre Christina sehen." Anfang des Jahres erstmals Mutter geworden, kehrt sie bei PromiBB zurück ins Reality-TV und kündigt an: "Macht Euch gefasst! Christina is back. The one and only!"Natürlich blond: Laura Blond (29, Reality-Star)"Ich lebe in Dubai - natürlich liebe ich Luxus", stellt Laura Blond vor ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" klar. Sie startet ihre Reality-TV-Karriere 2019 bei "Love Island", schnell folgen weitere Auftritte bei "Are You The One?", "Kampf der Realitystars", "CoupleChallenge" und "Beauty & The Nerd". Die 29-Jährige verspricht: "Ich bringe auf jeden Fall Realness mit und werde nicht davor zurückschrecken, den Leuten ehrlich und direkt zu sagen, was ich denke."Zieht mit 8,5 Millionen Followern ein: Karina2you (47, Social-Media-Star)Sie ist auf Big Brothers For-You-Page weit oben: Karina, aka Karina2you, erreicht mit Tochter Liora über acht Millionen Fans auf TikTok. Ihre Sketche, Küchenhacks und Comedy-Videos aus dem Wohnzimmer machen sie zu einer der größten deutschen Creatorinnen. Was sie sich von ihrem Ausflug ins Fernsehen erhofft? "Ich möchte Erlebnisse sammeln, lachen, vielleicht weinen, und auf jeden Fall mit vielen neuen Erinnerungen rausgehen."Insgesamt hat Big Brother bereits sieben Bewohnerinnen und Bewohner enthüllt: Neben Achim Petry, Michael Naseband, Christina Dimitriou, Laura Blond und Karina2you begeben sich auch "Bachelor" Andrej Mangold und Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" in die Welt des großen Bruders und setzen sich seinen Regeln aus - ohne Kontakt zur Außenwelt und unter 24-stündige Kameraüberwachung auf Joyn.Einladung zum digitalen Live-Presse-EventAm Donnerstag, 2. Oktober, ab 12:00 Uhr, enthüllt Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown" exklusiv das neue Haus sowie weitere Bewohner:innen. Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 1. Oktober 2025, um 16:00 Uhr bei lisa.wittke@seven.one an.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 4. Oktober 2025, 15:00 Uhr, rund um die Uhr streamen auf Joyn"Promi Big Brother" ab 6. Oktober 2025, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show:PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother. 