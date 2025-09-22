Dass Porsche seine einst ambitionierten E-Auto-Pläne abgeschwächt hat und mehr auf Verbrenner setzt, ist bekannt. Jetzt wird der Umfang des Strategieschwenks klarer - das neue Flaggschiff-SUV soll kein E-Auto werden, sondern ein Verbrenner. Der "finale Schritt in der Neuausrichtung der Produktstrategie", den Porsche am Freitagabend angekündigt hat, hat es in sich. Das Produktportfolio der Zuffenhausener soll "gezielt um markenprägende Fahrzeugmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net