FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INCOME ASSET MNG.GRP.LTD. C1R AU0000200198
AB/FROM ONWARDS 22.09.2025 09:40 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INCOME ASSET MNG.GRP.LTD. C1R AU0000200198
AB/FROM ONWARDS 22.09.2025 09:40 CET
© 2025 Xetra Newsboard