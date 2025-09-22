München (ots) -DAS KANU DES MANITU von Michael Bully Herbig hat die Herzen von vier Millionen Kinogästen erobert. Mit seiner charmanten und witzigen Geschichte hat die Western-Komödie seit seinem Start am 14. August unzählige Menschen zum Lachen gebracht und für unbeschwerte Kinomomente gesorgt. Nun, am sechsten Wochenende nach Kinostart, überschreitet der Film die beeindruckende 4-Mio.-Marke.DAS KANU DES MANITU verbindet Generationen und zeigt, wie sehr sich das Publikum nach gemeinsamen Erlebnissen im Kino sehnt. Als insgesamt erfolgreichster Film des Jahres und besucherstärkster deutscher Film seit 2019 beweist die Abenteuerkomödie, dass die Kinoleinwand nichts von ihrer Magie verloren hat. Der Film läuft noch in rund 760 Kinos.DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin FilmBesetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.Regie: Michael Bully HerbigDrehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick KavanianProduzent: Michael Bully HerbigPressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Agentur:JUST PUBLICITYRegine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia WachTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100935325