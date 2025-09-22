Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG
Weichenstellung mit Blick auf 2030 - KI-Einsatz und neue Produkte sollen AuM-Trend drehen
Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat auf dem diesjährigen Kapitalmarkttag (CMD) - neben den Halbjahreszahlen 2025 - auch die Weichenstellung mit Blick auf 2030 vorgestellt. Die Halbjahreszahlen waren geprägt von einem Rückgang der Assets under Management (AuM). Lagen die für die Umsatzentwicklung sehr maßgeblichen AuMs zum 31.12.24 noch bei € 2,97 Mrd. sanken diese zum 30.6.25 auf € 2,50 Mrd. - was einem Rückgang um 15,8% entspricht. Da auch bis Ende August ein weiteres Absinken beobachtet werden konnte, gehen wir davon aus, dass Umsatz und Ergebnis in H2 unterhalb der H1-Werte liegen werden. Die Gesellschaft hat unter dem neuen Vorstand einige Weichenstellungen vorgenommen, die, aufsetzend auf einem gesunden hochprofitablen Geschäftsmodell, neue Produkt- (u.a. aktive ETFs) und jüngere Anlegergruppen erschließen und dadurch dazu beitragen werden, den aktuell negativen AuM-Trend umzukehren. ÖKOWORLD ist fundamental zweifellos günstig (KGV, Dividendenrendite), der Markt hat den Blick stark auf die AuM-Entwicklung gerichtet - eine Trendumkehr dürfte daher eine Neubewertung anstoßen.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 37,05. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: OEKOWORLD_20250922_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
