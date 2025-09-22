Baden-Baden (ots) -Fast Boy mit "SWR3 New Pop Award" ausgezeichnet / Millionen-Reichweite auf den digitalen Ausspielwegen / Festivalradio begleitet das "New Pop" über vier TageMehr als 70.000 Musikbegeisterte kamen in diesem Jahr zum gemeinsam mit CUPRA veranstalteten "SWR3 New Pop Festival" nach Baden-Baden. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums traten zwischen dem 18. und 21. September insgesamt 30 Künstlerinnen und Künstler im Theater, Festspielhaus und Kurhaus sowie auf der Open-Air-Bühne auf. Stars wie Michael Schulte oder Kraftklub, aber auch Newcomer wie Alessi Rose oder Thunder Jackson begeisterten die Fans. Eine besondere Ehre wurde dem Berliner Duo "Fast Boy" zuteil: Während eines Interviews am Samstagnachmittag auf der Bühne vor dem Kurhaus wurden sie von Moderatorin Sabrina Kemmer mit dem "SWR3 New Pop Award" überrascht. "Fast Boy ist eine der erfolgreichsten Bands, die die deutsche Musikszene aktuell zu bieten hat. Mit ihrem charismatischen Dance Pop verbinden die Brüder eingängige Melodien und moderne Beats - Fast Boy steht für Kreativität, Energie und ein unverwechselbares Gespür für moderne Sounds. Diese Band hat das Potenzial, eine neue Generation von Popmusik zu prägen.", so Festivalchef Gregor Friedel.Jubiläumsfestival lässt Baden-Baden erbebenAuch in diesem Jahr war das "SWR3 New Pop Festival" ausverkauft. Eröffnet wurde das Festival am Donnerstagabend von Purple Disco Machine. Der DJ und Producer hatte mit Moss Kena, Friedrich Liechtenstein und Ásdís gleich drei Überraschungsgäste als Unterstützung mitgebracht. Michael Schulte sang mit Ásdís den bis dahin unveröffentlichten Song "Half of my Heart". Ein besonderes Highlight war das Konzert von Zartmann am Freitagabend. Der Berliner Musiker eröffnete den Auftritt mit seinem Hit "Tau mich auf" und brachte so das Kurhaus zum Beben. Am Samstag dann ein denkwürdiger Auftritt von Thunder Jackson: Mit seiner energiegeladenen Performance fegte er im Theater die Fans von den Sitzen. Einen würdigen Abschluss für "30 Jahre New Pop" bildeten am Sonntag die "Homecoming"-Konzerte mit Joris, Kraftklub und Calum Scott. Das Konzert des Briten zusammen mit der SWR Big Band sorgte für besondere Gänsehautmomente. Das umfangreiche Rahmenprogramm zog bei bestem Wetter zahlreiche Musikbegeisterte auf das Festivalgelände. Besucherinnen und Besucher konnten dort auch ohne Tickets Star-Talks und Open-Air-Konzerte verfolgen. Außerdem wurden die Konzerte auf zwei Video-Leinwänden übertragen. An den Abenden feierten viele Menschen bei den Party-Nächten in den verschiedenen Locations.Auch auf den digitalen Ausspielwegen war das "SWR3 New Pop Festival" ein großer Erfolg. Die Online-Abrufe konnten im Vergleich zum Vorjahr um rund 90 Prozent gesteigert werden, auf Instagram erzielten die Festivalinhalte rund 9 Millionen Views.2026 findet die 31. Ausgabe des "SWR3 New Pop Festivals" vom 17. bis 19. September statt.Informationen, kostenloses Bildmaterial, Ausstrahlungstermine und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-new-pop-festival-begeistert-mehr-als-70000-musikfansFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6122223