Ein Kristall, der als Hoffnungsträger der Solarbranche gilt, ermöglicht jetzt einen beispiellos klaren Blick in den menschlichen Körper. Eine neue Detektortechnik soll die medizinische Diagnostik präziser und zugänglicher machen. Ein Team von Forscher:innen der Northwestern University in Evanston im US-Bundesstaat Illinois und der Soochow University im chinesischen Suzhou hat einen neuartigen Detektor für die medizinische Bildgebung entwickelt. Er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n