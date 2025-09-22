ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Die Prognosesenkung von VW sei zwar mehr als nur bloße Porsche-Abschreibung, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Mittelfristig besteht seine Hauptsorge aber darin, dass Porsche den "chronisch schwachen Barmittelzufluss" der Wolfsburger weiter belastet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
© 2025 dpa-AFX-Analyser