KIPLING LANCIERT SEINE NEUE FW25 KOLLEKTION UND DIE GLOBALE MARKENKAMPAGNE "FOLLOW YOUR MONKEY"



22.09.2025 / 10:19 CET/CEST

ANTWERP, Belgien, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- In diesem Herbst stellt Kipling seine FW25-Kollektion zusammen mit der neuen globalen Markenkampagne "Follow Your Monkey" vor. Die Kampagne ist mehr als nur die Einführung einer neuen Kollektion, sie zelebriert den verspielten Geist von Kipling, verkörpert durch das ikonische Affenmaskottchen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der ikonische Affe von Kipling, ein unverwechselbares Accessoire, das mehr ist als ein Schlüsselanhänger, sondern ein Symbol für die Haltung der Marke. Der verspielte, farbenfrohe und unbekümmerte Affe verkörpert die Kipling-Philosophie "Live Light" und ermutigt die Verbraucher, ihren Impulsen zu folgen, Spontaneität zuzulassen und alltägliche Momente in etwas Unerwartetes zu verwandeln. Die FW25-Kollektion bleibt dem Erbe von Kipling treu und bringt mit den neuesten Druckmustern eine frische, abenteuerliche Note ins Spiel. Die Kollektion wurde für das moderne Leben entworfen und umfasst die bekanntesten Silhouetten der Marke, die aus dem charakteristischen leichten, geknitterten Nylon gefertigt sind. Langlebig und robust, kombiniert jedes Stück Alltagstauglichkeit mit vielseitigem Stil für das Leben unterwegs, immer mit dem geliebten Affen als Schlüsselanhänger. In dieser Saison wird das auffällige Wild Leopard-Print eingeführt. Dieses kühne Design, das für Taschen, Rucksäcke, Gepäck und Accessoires erhältlich ist, verkörpert Unabhängigkeit und Selbstdarstellung. Die Stücke von Wild Leopard sind mit ihrer intelligenten Funktionalität und ihrer durchdachten Zusammenstellung als aufeinander abgestimmte Sets für Bewegung und Abenteuer gemacht und setzen ein wildes und doch verspieltes Statement für die Saison FW25. Die neueste Kollektion von Kipling ist ab sofort unter kipling.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://eu.kipling.com/en-be . ÜBER KIPLING Kipling wurde 1987 in Antwerpen, Belgien, gegründet und etablierte sich als globale Handtaschenmarke, die einen unbeschwerten Geist verkörpert. Mit seinem charakteristischen, geknitterten Nylon und dem kultigen Affen-Schlüsselanhänger liefert Kipling praktische, strapazierfähige und vielseitige Taschen in ausdrucksstarken Farben und Mustern in die ganze Welt, damit Sie Light leben können. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2776463/Kipling.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kipling-lanciert-seine-neue-fw25-kollektion-und-die-globale-markenkampagne-follow-your-monkey-302561760.html



