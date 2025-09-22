© Foto: SOPA Images - Sipa USAEin möglicher TikTok-Deal soll Murdochs, Oracle und Dell ins Boot holen und ihnen entscheidenden Einfluss auf die Plattform in den USA verschaffen.Im Ringen um die Zukunft von TikTok in den USA zeichnet sich ein möglicher Deal ab, der einigen der einflussreichsten Unternehmer Amerikas Mitsprache über die Video-App geben könnte. Laut US-Präsident Donald Trump sollen neben Oracle-Mitgründer Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell auch Fox-Chairman Lachlan Murdoch und womöglich dessen Vater Rupert Murdoch Teil einer Investorengruppe werden, die TikToks US-Geschäft mehrheitlich übernimmt. "Es handelt sich um amerikanische Patrioten", sagte Trump am Sonntag in einem Interview mit Fox News. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
