Im Falle einer Berufsunfähigkeit müssen Versicherer auch den durch geballte Nachzahlungen der BU-Rente entstehenden Progressionsschaden in der Einkommensteuer ausgleichen. Dieser Schaden lässt sich bereits im Rahmen einer Feststellungsklage geltend machen. Mit Urteil vom 10.07.2025 hat das Landgericht (LG) Kleve verschiedene Fragen zur Berufsunfähigkeitsversicherung entschieden. Interessant ist dabei unter anderem die Behandlung des sogenannten Progressionsschadens in der Einkommensteuer, der entsteht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact