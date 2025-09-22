EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 19. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.09.2025 / 10:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 19. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 wurden insgesamt Stück 28.700 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 25.143 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 15.09.2025 XETR 1.000 73,6283 73.628,28 16.09.2025 XETR 1.000 72,5704 72.570,42 17.09.2025 XETR 1.000 72,4116 72.411,58 18.09.2025 XETR 2.000 72,0931 144.186,12 19.09.2025 XETR 23.700 71,6350 1.697.749,72 Gesamt 28.700 71,7960 2.060.546,12

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 15.09.2025 XETR 4.000 66,6382 266.552,90 16.09.2025 XETR 1.000 65,3271 65.327,10 17.09.2025 XETR 1.000 65,2348 65.234,75 18.09.2025 XETR 7.518 65,1699 489.947,15 19.09.2025 XETR 7.060 64,7812 457.355,55 CEUX 4.565 64,7869 295.752,05 Gesamt 25.143 65,2336 1.640.169,50

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.139.567 Vorzugsaktien und Stück 1.616.888 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 22. September 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

