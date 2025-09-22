Mit Kursaufschlägen startet Aixtron in die aktuelle Börsenwoche: Um bis zu 2,5 Prozent springt der deutsche Tech-Wert kurz nach Handelsstart hoch - nicht zuletzt dank einer guten Portion KI-Fantasie. Das 100. G10-SiC-System haben die Herzogenrather ausgeliefert, wie es in einer Pressemitteilung am Montag in der Früh hieß. Dieser Meilenstein unterstreiche die starke Marktnachfrage nach dieser Technologie in den letzten drei Jahren und stärke die weltweite Fertigung von Siliziumkarbid-Leistungsbauelementen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
