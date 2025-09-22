Verhaltener Wochenauftakt: Pfizer glänzt, Porsche mit Gewinnwarnung

Die neue Handelswoche beginnt mit verhaltenem Ton: Der DAX zeigt sich zum Auftakt leicht im Minus, während auch die US-Indikationen auf einen schwächeren Start hindeuten. In Asien hingegen setzte der Nikkei ein kleines Ausrufezeichen und legte moderat zu.
Makroökonomsicher Überblick:
Am Nachmittag rückt der Eurozonen-Flash zur Verbraucherstimmung in den Mittelpunkt. Erwartet wird ein Wert von -15,4 Punkten, nahezu unverändert zum Vormonat - ein Hinweis auf anhaltende Konsumzurückhaltung in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld. Parallel richten sich die Blicke über den Atlantik: Mehrere Fed-Vertreter treten heute ans Mikrofon, nachdem die Notenbank zuletzt eine Lockerung um 50 Basispunkte bis Jahresende sowie einen weiteren Schritt 2026 in Aussicht gestellt hat.
Im Fokus:
Pfizer zeigt sich vorbörslich fester. Grund ist ein möglicher Milliarden-Deal: Der US-Pharmariese steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Metsera für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar. Mit dem Zukauf will Pfizer nach eigenen Rückschlägen im Bereich Adipositas-Medikamente wieder Boden gutmachen und sich im boomenden Markt für Gewichtsreduktion positionieren.
Ganz anders die Stimmung bei Porsche AG: Die Aktie gerät deutlich unter Druck, nachdem der Sportwagenbauer seine Gewinnprognose gekappt hat. Grund sind strategische Umplanungen, die milliardenschwere Belastungen nach sich ziehen. Porsche verschiebt den Start neuer Elektro-Modelle und setzt länger auf Verbrenner - ein Schritt, der auch den Mutterkonzern Volkswagen belastet.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG4WC4
|44,3
|19077,768957 Punkte
|6,12
|Open End
|Fugro N.V.
|Bull
|UG5BXZ
|1,5
|7,76267 EUR
|7,42
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0N
|14,25
|22084,032259 Punkte
|16,59
|Open End
|Pan American Silver Corp.
|Bull
|UG9Q86
|0,82
|28,070376 USD
|3,79
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ENA
|17,09
|25206,683078 Punkte
|25,74
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ASML Holding N.V.
|Call
|UG1ZEF
|15,47
|720,00 EUR
|13,38
|17.06.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|HD69YC
|2,51
|1300,00 EUR
|33,39
|16.12.2026
|Robinhood Markets Inc.
|Call
|UG6KRK
|20,75
|120,00 USD
|5,64
|18.03.2026
|DAX®
|Put
|UG8AK5
|4,76
|23800,00 Punkte
|30,06
|17.10.2025
|Rheinmetall AG
|Call
|UG37LU
|24,44
|1800,00 EUR
|5,51
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG6LYS
|6,46
|11827,339882 Punkte
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|12,44
|19708,347206 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6P3G
|1,77
|22072,649403 Punkte
|15
|Open End
|NADAQ 100
|Long
|HD6S25
|11,44
|16429,311565 Punkte
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H4M
|1,19
|22466,699769 Punkte
|20
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.09.2025; 10:00 Uhr;
