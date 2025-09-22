DJ PTA-AFR: Sino-German United AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Sino-German United AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/22.09.2025/10:11 UTC+2) - Sino-German United AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://sgu-ag.de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025
Aussender: Sino-German United AG Maximilianstraße 54 80538 München Deutschland Ansprechpartner: Philipp Birnstingl Tel.: +49 89 2388 6846 E-Mail: philipp.birnstingl@sgu-ag.de Website: www.sgu-ag.de ISIN(s): DE000SGU8886 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
