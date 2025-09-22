Formation Metals - Aggressiver Bohrstart - voll finanziert, Gold über 3.700 USD

Anzeige / Werbung
Endlich sind die Genehmigungen da und in Kürze drehen sich die Bohrer bei Formation Metals!
Die Behörden haben sich Zeit gelassen, doch jetzt kann es endlich losgehen: Der kanadische Goldexplorer Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat jetzt alle nötigen Genehmigungen erhalten, um das erste, eigene Bohrprogramm auf dem vielversprechende Goldprojekt N2 in Angriff zu nehmen. Nach einer gründlichen Vorbereitung hat man jetzt die Bohrcrews in Bewegung gesetzt, während der Goldpreis sich der Marke von 3.700 USD pro Unze nähert!
10.000 Meter will Formation auf N2 jetzt erst einmal abteufen. Das fortgeschrittene Goldprojekt, das auch über Buntmetallpotenzial verfügt, weist bereits eine historische Ressource von rund 870.000 Unzen Gold auf, die sich auf vier Zonen (A, East, RJ-East, and Central) verteilen. Insgesamt liegt der durchschnittliche Goldgehalt bei 1,4 g/t. Allerdings verfügt N2 auch über eine hochgradige Zone (RJ), die im Schnitt 7,82 g/t Gold enthält.
Formation Metals kann schon in zwei Jahren 100% am N2-Projekt halten
Das Bohrprogramm ist vollständig finanziert und Formation Metals ist mit einem Betriebskapital von 4,9 Mio. CAD (keine Verbindlichkeiten) finanziell für seine Explorationsarbeiten stark aufgestellt. Zusammen mit von der Provinzregierung Québecs zu erwartenden Steuervergünstigungen weist das Unternehmen für 2025/2026 ein Explorationsbudget von 5,7 Mio. CAD aus. Das reicht übrigens aus, um sich innerhalb von zwei Jahren eine 100%ige Beteiligung am N2-Projekt zu verdienen, teilte Formation mit. Die dafür nötigen 5 Mio. CAD an Explorationsaufwendungen dürften damit vier Jahre schneller erbracht sein als ursprünglich geplant!
In der ersten Bohrphase wird sich das Unternehmen von CEO Deepak Varshney vor allem auf die Zone A konzentrieren. Diese historische, nahe der Oberfläche liegende Zone mit einer fast durchgängigen Goldmineralisierung enthält den alten Daten zufolge rund 522.900 Unzen mit 1,52 g/t Gold. Hier wurden in der Vergangenheit bereits gut 15.000 Meter auf einer Streichlänge von 1,65 Kilometern gebohrt, so, dass mehr als 3,1 Kilometer Streichen noch gar nicht untersucht wurden. Die historischen Bohrungen wiesen dabei zu 84% Gold haltige Intervalle auf, darunter 1,7 g/t Gold über 35 Meter.
