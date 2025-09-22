Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der Fed hat auch die norwegische Zentralbank vergangene Woche den Leitzins um 0,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation habe sich zuletzt leicht auf 3,5% erhöht, liege aber dennoch im Rahmen der Erwartungen. Somit werde die Norges Bank in den kommenden Monaten wohl vorsichtig agieren und den Leitzins stabil auf 4,0% belassen. EUR/NOK notiere derzeit auf 11,660. Das stabile Zinsniveau in den kommenden Monaten dürfte die Krone kurzfristig unterstützen. Bewegungen auf 11,400 seien im Rahmen des Möglichen. (22.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
