Quantum Computing holt sich 500 Millionen US-Dollar frisches Kapital über eine überzeichnete Privatplatzierung. Mit an Bord: Ein globaler Finanzriese. Startet jetzt der große Tech-Durchbruch?Quantum Computing hat am Sonntag den Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung bekannt gegeben. Das Unternehmen vereinbarte mit institutionellen Investoren den Kauf und Verkauf von 26,9 Millionen Stammaktien zu Marktpreisen im Einklang mit den Nasdaq-Regeln. Der Bruttoerlös aus der Transaktion soll rund 500 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug der Emissionskosten. Nach Angaben von Quantum Computing beteiligen sich an der Platzierung mehrere bestehende Großaktionäre. Zudem steigt erstmals ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
