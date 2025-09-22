Ein Kurseinbruch bei Bitcoin und Co hat in den letzten 24 Stunden eine Liquidierungswelle von gewaltigem Ausmaß ausgelöst. Positionen im Wert von rund 1,7 Milliarden Dollar wurden zwangsweise glattgestellt. Für etliche Anleger begann der Handelstag mit einem Totalverlust.Die Daten der Analyseplattform Coinglass zeichnen ein düsteres Bild: Von den 1,7 Milliarden Dollar an liquidierten Positionen entfiel mit 1,62 Milliarden Dollar der Löwenanteil auf Long-Positionen. Trader, die auf steigende Kurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
