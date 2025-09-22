Hamburg (ots) -Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) wird von ihrer Vergangenheit im Gefängnis eingeholt: Die Frau, mit der sie sich die Zelle geteilt hatte, kommt frei - und deren Ehemann wird tot aufgefunden. Wie sich die Ereignisse überschlagen, erzählt der neue "Usedom-Krimi", der bis zum 15. Oktober im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR auf Usedom und in Berlin entsteht. Neben Katrin Sass spielt das feste Ensemble des DonnerstagsKrimis mit Till Firit (als Rainer Witt), Rikke Lylloff (Ellen Norgaard), Jana Julia Roth (Dorit Martens) und Rainer Sellien (Holm Brendel). Natalie Zoghbi ("Notruf Hafenkante") schrieb das Drehbuch - ihr erstes für die Reihe. Auch für Regisseurin Joana Vogdt ("Nord bei Nordwest") ist es der Einstand im "Usedom-Krimi". Die neue Folge "Doppelmord - Der Usedom-Krimi" (Arbeitstitel) ist für 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek geplant.Zum Inhalt: Anja Wiesznewski (Steffi Kühnert) war Karins Zellengenossin im Gefängnis. Nun ist Anja entlassen worden und steht ausgerechnet an dem Tag vor Karins Tür, als ein Toter gefunden wird, der sich als Anjas Ehemann herausstellt. Nach seinem Verschwinden damals war sie nur aufgrund von Indizien dafür verurteilt worden, ihn umgebracht zu haben - hat sie nun erfahren, wie sie reingelegt wurde, und das Verbrechen tatsächlich begangen? Karin ist hin und her gerissen. Ellen Norgaard und Rainer Witt ermitteln in der Mordangelegenheit und finden heraus, dass das Opfer hochverschuldet und spielsüchtig war und nicht nur seine Ehefrau allen Grund hätte, ihn tot zu wissen.Neben den Genannten spielen u. a. Robert Nickisch (Pfarrer Roland Grubbe), Steffi Kühnert (Anja Wiesznewski), Nico Ehrenteit (Pelle Pederson), Roxana Safarabadi (Sibel Pederson), Steffen Münster (Jan Wiesig), Sandrine Mittelstädt (Marina Roth), Annett Sawallisch (Rada Krol), Dustin Jerome Schanz (Tomasz Kamina) und Caspar Steinbeck (Jesper).Produzentin sind Beatrice Kramm und Christoph Bicker (Polyphon Film), Producer: Hajo Kensche, Bildgestalterin Jana Marsik. Die Produktionsleitung hat Norbert Ranft. Die Redaktion verantworten Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film). Insgesamt ist es der 28. Film der Reihe.Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unter www.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6122305