Am Freitag legte die Apple-Aktie im New Yorker Handel um mehr als drei Prozent zu, nachdem das neue iPhone 17 weltweit in den Apple Stores auf den Markt gekommen ist. Dies war aber nicht der einzige Grund für die starke Performance der Aktie. Die Vorbestellungen, insbesondere für die Pro-Modelle, übertrafen dabei die Erwartungen. Diese Premium-Modelle enthalten einen leistungsfähigeren Chipsatz, eine bessere Kamera, ein helleres Display sowie ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE