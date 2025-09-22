Nachdem die ITM Power-Aktie bereits letzte Woche um +12% zulegte, gelingt ihr mit einem Kursplus von über +6% auch ein sehr starker Start in die neue Handelswoche. Was treibt den Kurs des britischen Wasserstoffspezialisten dieser Tage nach oben und ist die ITM Power-Aktie ein vielversprechender Wasserstofftitel? Ein weiterer Großauftrag Kurstreiber der ITM Power-Aktie zum Wochenauftakt ist ein Großauftrag für die Briten von RWE. Der deutsche Energiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
