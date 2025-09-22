Die deutsche Klimapolitik erfährt derzeit Rückschritte. Umso wichtiger ist es, Unternehmen und Städten bei der Umsetzung ihrer Klimaziele zu helfen. An dieser Schnittstelle arbeitet Markus Groth von der Einrichtung Gerics des Helmholtz-Zentrums Hereon. In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels ist die Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unerlässlich. Und dennoch arbeiten diese Bereiche immer noch zu wenig zusammen, meint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n