NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Die Erholung der Bonner erfolge nicht im Expresstempo, schrieb Muneeba Kayani am Montag angesichts einer wohl weiteren Abschwächung der Sparte im zweiten Halbjahr. Er sieht zudem das Risiko, dass die Aktienrückkäufe eingestellt werden könnten, da die für 2025 und 2026 beabsichtigten Volumina den Barmittelzufluss des Konzerns wohl übersteigen dürften./ag/mf



