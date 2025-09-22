Straßburg (ots) -Der digitale TsunamiAb dem 20. Oktober auf arte.tv und am Dienstag, 21. Oktober um 21.45 Uhr auf ARTEDokumentarfilm von Fred PeabodyZDF/ARTE, White Pine Production, Ventana FilmDeutschland, Kanada, USA 2024, 84 Min., ErstausstrahlungWie verändert sich unsere Welt, wenn Künstliche Intelligenz Entscheidungen über Leben und Tod trifft, wenn Maschinen uns beraten und wenn Kinder mit Bildschirmen groß werden? Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine faszinierende und erschreckende Spurensuche nach den Umbrüchen, die die digitale Revolution ausgelöst hat - mit all ihren gesellschaftlichen, psychologischen und politischen Konsequenzen.Die Forschung belegt deutlich die psychologischen Folgen von Social Media, insbesondere bei Jugendlichen: Sucht, Angstzustände, depressive Symptome - ausgelöst durch Plattformen, die mit Dopaminkicks operieren. Doch dies ist nur ein Aspekt der strukturellen Macht der großen Technologiekonzerne, die sich der demokratischen Kontrolle entziehen und mit Algorithmen bestimmen, was wir wissen, glauben - und kaufen.Dazu kommt in den letzten Jahren der Einfluss von KI auf politische Prozesse, von Wahlen bis hin zur gezielten Desinformation durch Deepfakes. "Der digitale Tsunami" zeigt die realen Gefahren durch Gesichtserkennung, autonome Waffensysteme und staatliche Überwachung auf. Der Dokumentarfilm warnt vor Kontrollverlust, Desinformation - und stellt die zentrale Frage: Beherrschen wir die Technologie oder sie uns?>> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/114598-000-A/)Im Anschluss zeigt ARTE im Rahmen des Themenabends KI - Unsere schöne neue Welt (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027249/)um 23.10 Uhr die Dokumentation KI: Der Tod des Internet (https://presse.arte.tv/programme/122187-000-A/): Der digitale Wissensraum wird geflutet mit Desinformation, Propaganda und synthetisch erzeugten Bildern und Tönen. Werden wir bald nur noch Informationen bekommen, mit der die KI uns füttert?Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6122350