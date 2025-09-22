Prüm (ots) -Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten im Jahr 2025 mehr als 970.000 Übernachtungen. "Das unterstreicht eindrucksvoll die gesellschaftliche Bedeutung und Attraktivität unserer Häuser", sagt Karl Peter Bruch, Präsident des Landesverbands. "Unsere Gäste schätzen das moderne Angebot, die familiäre Atmosphäre und unser klares Bekenntnis zu den Werten, für die wir stehen. Jugendherbergen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Lernens."Gleichzeitig entwickeln sich die Jugendherbergen kontinuierlich weiter - sowohl inhaltlich als auch baulich. Ein herausragendes Beispiel ist die vollständig neugestaltete Rhein-Main-Jugendherberge in Mainz. Mit ihrem farbenfrohen Designkonzept spiegelt sie die Vielfalt der Gäste wider und verzeichnete 2024 38.170 Übernachtungen und eine beeindruckende Zimmerauslastung von 82 Prozent.Die Jugendherbergen investieren weiter in die Modernisierung der Häuser. Die aktuellen Bauprojekte in Traben-Trarbach und Idar-Oberstein setzen Maßstäbe. Nach Aussage von Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen, entstehen hier moderne, nachhaltige Herbergen mit klarem Fokus auf Energieeffizienz und Zukunftsfähigkeit. Der Betrieb wird in beiden Häusern nach Abschluss der umfassenden Sanierungen Anfang 2026 wieder aufgenommen.Mit der Inbetriebnahme der neu gestalteten Jugendherbergen erhofft man sich in 2026 über 1 Millionen Übernachtungen, so Jacob Geditz.Der Erfolg der Jugendherbergen basiert auf einem starken Fundament: Über 224.000 Mitglieder tragen den Verband, fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich als Gastgeberinnen und Gastgeber in 40 Häusern mit mehr als 5.000 Betten. Mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von über 67 Prozent verzeichnen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die höchste Auslastung bundesweit.Das zeigt: Die Jugendherbergen sind nicht nur touristisch bedeutsam, sondern auch ein lebendiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in beiden Bundesländern.Kontaktadresse für die Presse:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Carsten GroegerLeiter MarketingTelefon 0 61 31 / 3 74 46 10groeger@diejugendherbergen.dewww.DieJugendherbergen.deOriginal-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106654/6122376