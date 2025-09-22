FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005140008