Wien (www.anleihencheck.de) - Es war abermals ein Tag mit neuen Rekorden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Während in Europa die Anlegerschaft eine Pause eingelegt habe, habe die Wall Street ihren Höhenflug fortgesetzt. Dabei seien es weniger die Nachwehen der aktuellen Senkung in der Höhe von 25 BP, vielmehr sei es die Aussicht auf weitere Zinsschritte in der Zukunft, welche die Börsianer antreibe. Nicht nur, dass eine steilere Zinskurve die Profitabilität der US-Banken erhöhe, auch die Finanzierungsbedingungen für klassische Value-Werte würden sich dadurch verbessern. Und auch dem Growth-Segment würden niedrigere Zinsen in die Karten spielen. Schließlich würden in den Bewertungsmodellen die künftigen Cashflows mit einem niedrigeren Zinssatz diskontiert, was höhere Unternehmenswerte impliziere. Der Freitag sei daher weitgehend von Gewinnern geprägt gewesen. Einzig der Rückgang des Ölpreises habe Aktien aus dem Energiesegment mit Verlusten ins Wochenende gehen lassen. (22.09.2025/alc/a/a) ...

