Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Abseitig relevanter Impulse setzte sich am Freitag die schwache Tendenz am Rentenmarkt und beim EUR/USD-Kurs fort und auch zu Beginn der neuen Woche hat sich das Bild nicht wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.Das Downgrade für Frankreich seitens der Rating-Agentur DBRS (AA nach AAh) vom Freitagabend sei nach der Neueinschätzung durch Fitch bereits vor mehr als einer Woche nicht überraschend gekommen und habe keinen größeren Einfluss auf die Geschehnisse gehabt. Währenddessen habe der Aktienmarkt einen versöhnlichen Wochenschluss verbuchen können, auch wenn es am Freitag erneut nicht für Gewinne gereicht habe. Heute stünden vor allem Reden von Notenbankvertretern dies- und jenseits des Atlantiks an, wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen seien aber Fehlanzeige. ...

