Larnaca (ots) -Die beliebte Trading-Website Trading.de hat den eigenen Trading Simulator veröffentlicht. Das browserbasierte Tool erlaubt es in Zukunft, das Trading vollkommen risikofrei zu üben. Gehandelt wird ausschließlich mit virtuellem Kapital, während Echtzeitdaten und realistische Marktbedingungen nachgebildet werden. So bekommen Trader die Chance, realitätsnah und dennoch risikofrei ihre Strategien zu entwickeln, um später profitabel an den Märkten zu agieren.Der Simulator ist kostenlos, ohne Registrierung sofort verfügbar und deckt die wichtigsten Märkte ab: Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Damit entsteht ein praxisnahes Umfeld für Einsteiger und Fortgeschrittene, die Strategien testen und Erfahrungen sammeln möchten.Mit dem Trading Simulator erweitert Trading.de das Angebot und schafft eine spannende Ergänzung zur umfassenden Trading.de Ausbildung:Was ist der Trading.de Simulator?Der Trading.de Simulator (https://trading.de/simulator/) bildet den Börsenhandel realitätsnah ab. Statt echtem Kapital wird ein virtuelles Guthaben genutzt. Dieses sogenannte Paper Trading ermöglicht es, Handelsideen zu prüfen, Marktmechanismen kennenzulernen und Routinen aufzubauen - ohne finanzielles Risiko.Zu den zentralen Funktionen gehören integrierte TradingView-Charts, variable Spreads und ein Echtzeit-Datenfeed. Mehr als 100 Indikatoren stehen für Analysen bereit. Orderarten wie Market, Limit, Stop oder Take Profit lassen sich flexibel einsetzen. Auch eine Backtesting-Engine für automatisierte Strategien ist integriert.Der Simulator ist nicht an einen Broker gebunden und funktioniert sofort im Browser. Im Gastmodus bleiben Sitzungen bis zu drei Wochen aktiv. Optional kann ein Konto erstellt werden, um Fortschritte zu speichern.Trading.de-Gründer Andre Witzel beschreibt das Angebot: "Der Simulator ist ein realistisches Abbild des Börsenhandels, ohne echtes Geld einsetzen zu müssen."-> Hier gelangen Sie direkt zum Trading Simulator (https://trading.de/simulator/)Welche Vorteile hat der Trading.de Simulator?Der größte Vorteil des Trading.de Simulators liegt wohl im risikofreien Üben. Fehler sind erlaubt und führen zu keinen Verlusten. Die Simulation bleibt dennoch realistisch durch Kurse, Spreads und Orderausführungen in Echtzeit.Ein weiterer Vorteil: es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Tool funktioniert sofort, unabhängig vom Endgerät. Damit entfällt der Aufwand klassischer Broker-Demokonten, die meist eine Registrierung erfordern.Die Vorteile im Überblick:- Kostenlos und sofort nutzbar, ohne Anmeldung- Paper Trading mit virtuellem Guthaben von 100.000 Euro- Echtzeitkurse auf Forex, Aktien, Krypto, Indizes und Rohstoffe- Backtesting-Engine für Strategieentwicklung- Über 100 Tools und Indikatoren integriert- Variable Spreads und Hebel bis 1:30- Sitzungen im Gastmodus drei Wochen aktivDer Simulator eignet sich für Anfänger, die Grundlagen erlernen möchten, ebenso wie für Fortgeschrittene, die Strategien unter realistischen Bedingungen testen wollen.Wie nutzt man den Trading.de Simulator?Die Nutzung erfolgt in wenigen Schritten. Über die Website trading.de/simulator wird das Tool gestartet. Nach Klick auf "Start Simulator" wird ein virtuelles Konto mit 100.000 Euro eröffnet.Im nächsten Schritt wird bereits der Markt ausgewählt. Zur Verfügung stehen Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe und Indizes. Alle Preise werden in Echtzeit angezeigt. Anschließend erfolgt die Analyse mit TradingView-Charts. Candlestick-, Linien- oder Balkendiagramme stehen ebenso zur Verfügung wie über 100 Indikatoren und Zeichenwerkzeuge.Für Orders können Market- oder Limit-Orders gewählt werden. Handelsvolumen und Hebel sind flexibel anpassbar. Risikomanagement wird durch Stop-Loss und Take-Profit unterstützt. Die Trades werden in Echtzeit simuliert und können im Terminal überwacht werden.Der Simulator eignet sich für Daytrading, Swing Trading, Scalping oder langfristige Ansätze. Mit Backtesting lassen sich Strategien unter verschiedenen Marktbedingungen wiederholt prüfen.Trading lernen mit der Trading.de AusbildungDer Simulator bietet also den risikofreien Einstieg in die Welt des Tradings. Für den Übergang zum Handel mit echtem Kapital hat Trading.de ferner eine Ausbildung entwickelt. Dort wird praxisnahes Wissen vermittelt, von Orderarten über Risiko- und Money-Management bis hin zur Psychologie des Tradings.Die Ausbildung basiert auf einem klaren System. Teilnehmer werden durch erfahrene Mentoren begleitet, die Feedback zu Trades geben und Aufgaben stellen. So entsteht ein strukturierter Lernweg, vom Paper Trading bis zum ersten Echtgeldkonto.Der Gründer Andre Witzel erklärt: "Unsere Ausbildung schafft die Brücke zwischen Üben im Simulator und nachhaltigem Trading mit echtem Kapital."Die Trading.de Ausbildung (https://trading.de/) hebt sich dabei von klassischen Videokursen ab. Statt unpersönlichem Material gibt es klare Aufgaben, Feedback und persönliche Begleitung. Viele Teilnehmer starten nach drei bis sieben Monaten mit einem kleinen Echtgeldkonto und entwickeln sich Schritt für Schritt weiter.Pressekontakt:info@trading.deAndre Witzel+49 174 9777071Original-Content von: Witzel Capital LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173046/6122463