Veitsbronn (ots) -Die dm-Unternehmenszentrale sowie die drei dm-Marken alverde NATURKOSMETIK, ALANA Kindertextilien und dmBio wurden erneut erfolgreich re-validiert und als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet. Im Re-Validierungsverfahren konnte dm mit einem herausragenden Ergebnis den Spitzenwert unter mehr als 50 bewerteten Dienstleistern aus sieben europäischen Ländern erreichen."Die Jury konnte deutlich erkennen, dass dm die anspruchsvollen Kriterien der GREEN BRAND Zertifizierung nicht nur erfüllt, sondern diese nun über Jahre hinweg auf einem bemerkenswert hohen Niveau ausbaut. Mit seinen Eigenmarken bietet dm seinen Kundinnen und Kunden eine glaubwürdige Auswahl nachhaltigerer Produkte im Drogeriesegment", gratuliert Norbert Lux, Initiator und Geschäftsführer der GREEN BRANDS Organisation GmbH.Auch der Juryvorsitzende und Methodik-Partner Prof. Dr. Carsten Baumgarth vom Institut für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, kommentiert die Re-Validierungen von dm: "Die dm-Produktmarken sind nicht nur ökologisch 'ausgezeichnet', sondern ermöglichen durch das Pricing, die Reichweite sowie die Qualität und Markenstärke ein ökologisches Konsumverhalten in der 'Masse'. Nur dadurch kann die notwendige Nachhaltigkeitstransformation gelingen.""Mit nachhaltigen Produkten für einen zukunftsfähigen Konsum gehen viele Menschen den ersten Schritt hin zu einer lebenswerten Zukunft in ihrem ganz eigenen Umfeld. Ein zukunftsfähiger Handel ist für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen also unablässig. Die erfolgreichen Re-Validierungen im GREEN-BRANDS-Verfahren sind Anerkennung für die täglichen Anstrengungen vieler Kolleginnen und Kollegen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unser Handeln stärker mit der Natur in Einklang zu bringen", sagt Kerstin Erbe, als dm-Geschäftsführerin verantwortlich für Produktmanagement und Nachhaltigkeit bei dm.dm ist nun bereits zum vierten Mal als GREEN BRAND Germany ausgezeichnet, während die Marken ALANA und alverde NATURKOSMETIK bereits zum siebten Mal und dmBio zum fünften Mal das GREEN BRAND Gütesiegel erhalten.Zu GREEN BRANDSGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation. Das GREEN BRAND Gütesiegel bestätigt als eingetragene und geschützte EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit, dass Waren und Dienstleistungen einen bestimmten - in der GREEN BRANDS Satzung festgelegten - Qualitätsstandard erfüllen, welche sie in einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren beweisen. Damit sichert GREEN BRANDS den ausgezeichneten Marken Exklusivität und gewährleistet überprüfte ökologische Nachhaltigkeit. Es wird an Marken und Unternehmen vergeben, die sich für Nachhaltigkeit, Umwelt-/Klimaschutz und einen gesunden Lebensstil einsetzen und dies in einer unabhängigen, strengen Zertifizierung nachweisen. Die Jury setzt sich aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Agenturen und Umweltverbänden zusammen und verleiht in internationaler Zusammenarbeit mit unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umwelt-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Bereich das GREEN BRANDS Gütesiegel.