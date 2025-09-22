Bei diesem Buffett-Investment (mit Dividendenrendite) in Japan könnte der Aktienkurs bald freie Fahrt nach oben bekommen… Aktuelle Übersicht zum Buffett-Investment Mitsui & Co. Ltd. Die Mitsui & Co. Ltd. (ISIN: JP3893600001) ist in Tokio, Japan, ansässig und eine der fünf grössten Handelsgesellschaften des Landes. Die bei uns wenig bekannte Unternehmung ist eine der größten japanischen Handelsgesellschaften (sogo shosha) mit Präsenz in über 60 Ländern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE