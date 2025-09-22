Mit dem Haushalt 2025 wurde der Effizienzhaus-Standard 55 (EH55) für Neubauten vorübergehend wieder gefördert. Die Immobilienbranche begrüßt den Schritt, mahnt aber mehr Mittel und eine langfristige Strategie an, um den Wohnungsbau nachhaltig anzukurbeln. Mit dem Bundeshaushalt 2025 ist der Effizienzhaus-Standard 55 (EH55) für Neubauten vorübergehend wieder förderfähig geworden. Das Ziel ist es, den derzeitigen Bauüberhang anzuschieben. Dafür sind rund 59 Mio. Euro vorgesehen. Die Immobilienwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact