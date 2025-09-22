Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 43/25
Sonntag, 19.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 plan b: Gut gewürzt
Ingwer, Paprika und rotes Gold
Deutschland/Schweiz 2023
"besseresser: Schummelei bei Fertigprodukten - Sebastian Lege packt aus" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 20.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 ZDF-History
Alltag in der Hölle - Deutsche Männer im Krieg
Deutschland 2022
"Mördern auf der Spur: Cold Cases" entfällt "ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 21.10.
Bitte Programmänderung beachten:
12.45 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Terra X: Rätselhafte Phänomene - Springfluten und Polsprünge" entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 22.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Leschs Kosmos
Goldrausch in der Tiefsee
Deutschland 2016
"Ägypten - Schatzkammer der Archäologie: Tutanchamuns rätselhafter Tod" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 23.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist die Familie Murdoch?
Deutschland 2023
"ZDF.reportage: Wie werde ich Millionär - Erfolg mit Poker, Beauty, Social Media" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
© 2025 news aktuell