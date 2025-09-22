Scout24 ist ab sofort Teil des DAX - als kleinstes Unternehmen im Leitindex, aber mit beeindruckenden Margen und einer klaren Strategie. Die Fokussierung auf das Immobiliengeschäft und der gezielte Einsatz von KI und Daten sichern der Plattform Immoscout24 einen Vorsprung im Wettbewerb und Wachstum durch gezielte Zukäufe. Der Aufstieg von Scout24: Kleine Größe, große Wirkung Heute den 22. September 2025, ist es so weit: Die Scout24 SE, Betreiberin der Plattform Immoscout24, wird offizieller Bestandteil des deutschen Leitindex DAX. Damit verdrängt das Unternehmen mit einem Börsenwert von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de