FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Sowohl das Ausmaß der Prognoseanpassungen als auch der Umfang des zweiten Maßnahmenpakets innerhalb von rund 7 Monaten werten wir negativ", schrieb Michael Punzet am Montag. "Auch wenn Porsche das angekündigte Maßnahmenpaket als finalen Schritt bezeichnet, bleibt abzuwarten, ob dieses den gewünschten Erfolg in dem aktuell volatilen Marktumfeld bringt."/rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
© 2025 dpa-AFX-Analyser