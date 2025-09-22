© Foto: CFOTO - CFOTOPony AI bringt autonome Robotaxis nach Singapur und sorgt für Aufsehen an der New Yorker Börse. Die Anleger reagieren und die Aktie stieg am Freitag kräftig an.Die chinesische Robotaxi-Firma Pony AI weitet ihr Geschäft auf Singapur aus. Gemeinsam mit dem lokalen Mobilitätsanbieter ComfortDelGro plant das Unternehmen, autonome Fahrzeuge in der Punggol-Region einzusetzen. Die Dienste sollen zunächst auf festen Strecken starten, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. "Wir freuen uns, unsere Technologie nun auch in Singapur einzuführen und den Alltag der Menschen mit sicheren, autonomen Mobilitätslösungen zu bereichern", teilte Pony AI mit. Bisher betreibt das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
